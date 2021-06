Marc Coucke augmente sa participation dans la maison-mère de Walibi et Bellewaerde

Marc Coucke a souscrit à une augmentation de capital du groupe français Compagnie des Alpes, propriétaire des parcs d’attractions Walibi et Bellewaerde et premier exploitant de domaines skiables au monde. Cette information, rapportée par De Tijd mercredi matin, a été confirmée à Belga par Wim De Meyer, responsable de la communication d’Alychlo, la société d’investissement de l’homme d’affaires flamand.

Via ce véhicule financier, Marc Coucke a acheté pour près de 10 millions d’euros d’actions de la Compagnie des Alpes, qui cherche à lever 231 millions via une augmentation de capital. De cette manière, Coucke acquerra quelques pour cent du groupe français, leader mondial du marché des domaines skiables, dont Tignes et La Plagne, et propriétaire des parcs d’attractions belges Walibi et Bellewaerde et des parcs français Parc Astérix et Futuroscope.