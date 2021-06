Ce documentaire est un protrait du Diable rouge, passé par Virton, Bruges, Paris et Dortmund. « Cela raconte la trajectoire totalement atypique d’un personnage haut en couleur », précise le réalisateur Thomas Bricmont sur le plateau du 6-8, sur Vivacité. « C’est une exception dans le milieu du foot. On part des Ardennes jusqu’à Paris et à Dortmund en revenant sur la Coupe du monde 2018. »