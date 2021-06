Les tirs au but à l’agenda ministériel…

En cas de tirs au but, les matchs se termineront après l’heure de fermeture des cafés et restaurants.

Les mesures sanitaires encadrant la diffusion des matchs de l’Euro dans les cafés ou en public restent très strictes, au point d’en devenir assez peu réalistes. C’est particulièrement vrai pour les heures de fermeture de l’horeca et des événements, respectivement 23 h 30 et minuit. Si le match commence à 18 h, cela ne devrait pas poser de problèmes. Pour les matchs à 21 h, c’est une autre paire de manches (de maillot).

Pour les matchs normaux, le risque de rassemblement d’après-match est élevé, puisqu’ils se termineront vers 23 h. Et que dire des matchs de la phase finale, qui, en cas de prolongations, se termineront à 23 h 30, voire, à coup sûr, au-delà en cas de tirs au but ? Ce n’est pas une question théorique, quatre matchs sont concernés en juin (deux le 27, un les 28 et 29). Or, les mesures sanitaires en vigueur depuis ce 9 juin sont applicables jusqu’au 1er juillet au moins. Côté politique, on commence à prendre conscience du problème.