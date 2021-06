L’humoriste a fait un point tactique avec Yannick Carrasco, à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro. Encore une fois, le rendez-vous est complètement loufoque.

Pablo Andres demande à l’ailier d’origines espagnole et portugaise de prouver qu’il est bien Belge en choisissant entre des churros ou une gaufre de Liège. Et, à la fin, de carrément changer de coupe de cheveux pour améliorer sa vitesse de course.