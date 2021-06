Procès Arco - "L'une des plus grandes tromperies de l'histoire de Belgique" (avocat de Deminor)

Les coopérateurs ont perdu 100% de leurs placements, représentant un montant cumulé de 1,5 milliard d'euros, car, après la liquidation des coopératives Arco, il ne leur est plus rien resté. "Alors que l'État belge va bien recevoir 90 millions d'euros, beweging.net (nouvelle appellation du MOC flamand) 45 millions et Belfius le reste" (de la liquidation pour 200 millions d'euros, NDLR), selon l'avocat.

Ce dernier estime qu'il y a eu escroquerie sur quatre fronts. Au cours de sa plaidoirie, il a renvoyé à de nombreux documents d'Arco, de la banque Bacob et sa successeure Dexia, à des interviews dans la presse avec des membres de la direction et des ministres, et à des témoignages de coopérateurs et d'employés de banque.