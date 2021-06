Mobilité à Bruxelles: des bords de quais repensés pour faciliter l’accès aux trams

Installés sur les lignes 9 et 8 de la Stib, ces rebords fixes en caoutchouc colmatent le vide entre le quai et le véhicule. Un système appelé à se généraliser au profit des personnes à mobilité réduite.

Il est parfois de telles bonnes et simples idées qu’on se demande un peu pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt. C’est assurément le cas pour le nouveau dispositif présenté ce mercredi par la Stib. Le pitch ? Une sorte de peigne en caoutchouc, « bord fusible » de son nom officiel, qui a fait son apparition sur les quais afin de faciliter l’accès aux trams pour les personnes à mobilité réduite. « Ce n’est pas aussi impressionnant que les travaux à la constitution par exemple mais c’est extrêmement important pour nous et pour le réseau », entame Brieuc de Meeûs, le patron de la société de transport en commun. « Nous avons comblé ce que l’on appelle la lacune, soit la distance horizontale entre le véhicule et le quai. »