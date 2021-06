«Demon Slayer»: quand les «anime» deviennent mainstream.

Après avoir fait un énorme carton en France, le film tiré de l’anime « Demon Slayer » arrive en grande pompe sur plusieurs de nos écrans. Un succès qui confirme que la pop culture japonaise s’ancre de plus en plus dans nos mentalités.

Comment expliquer l’explosion d’un film d’animation japonais dans la francophonie ? Une question que beaucoup de non-initiés sont en droit de se poser. Demon Slayer : Le train de l’infini marque un tournant dans la pop culture japonaise. L’époque où un public de niche devait chercher son anime préféré sur des sites obscurs est révolue. C’est désormais dans les salles de cinéma que toute une communauté s’unit pour porter à bout de bras un seul et même film vers les sommets. Au Japon, cette adaptation du manga de Koyoharu Gotōge par Haruo Sotozaki est d’ailleurs le plus gros succès de tous les temps au box-office, devançant Le Voyage de Chihiro, de Miyazaki ! Succès d’autant plus éclatant qu’il est sorti en octobre, en pleine pandémie.