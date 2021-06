Mère de 36 ans poignardée à Evere: le premier suspect libéré, un second interpellé

Le parquet de Bruxelles a confirmé, mercredi, selon une information de Sudpresse et de RTL Info, que le suspect inculpé le 31 mai dernier pour le meurtre d’une femme à Evere vient d’être libéré. Il a confirmé également qu’un second suspect a été arrêté et inculpé vendredi. Le 30 mai, une femme a été poignardée à Evere, alors qu’elle se promenait en rue avec son bébé. Elle est décédée des suites de ses blessures.

Le juge d’instruction avait inculpé un suspect dans le cadre de cette affaire, le 31 mai, et l’avait placé sous mandat d’arrêt, « sur base d’indices de culpabilité sérieux disponibles à ce moment-là », a précisé mercredi le parquet. Sa détention préventive avait ensuite été prolongée par la chambre du conseil le 4 juin.