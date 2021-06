Carte blanche: le scolyte est un aiguillon vers une forêt plus naturelle

Les vastes et denses forêts d’épicéas symbolisent pour certaines personnes un paysage naturel caractéristique de l’Ardenne. En réalité, il n’en est rien puisque ces forêts sont des boisements artificiels apparus suite à des plantations progressives de terres moins productives ou en remplacement de forêts naturelles jugées trop peu rentables. Un mouvement sylvicole initié au milieu de 19e siècle qui s’est poursuivi tout au long du 20e, à tel point que l’épicéa commun est devenu l’essence majoritairement plantée chez nous. Les pessières couvrent à présent 30 % de la forêt wallonne, soit 160.000 ha couverts très majoritairement d’une seule essence. Ces pessières au sous-bois sombre et dégarni s’étendent sur de larges parcelles homogènes occupées par des arbres du même âge.

Un révélateur des faiblesses du modèle sylvicole intensif

Autant dire que si l’on est un petit insecte spécialisé sur l’épicéa, il y a là un sacré garde-manger dont la moindre porte d’entrée peut s’avérer… gargantuesque ! C’est le cas aujourd’hui du scolyte de l’épicéa, un parasite secondaire, c’est-à-dire ne s’attaquant donc qu’aux arbres affaiblis. Attiré par des composés volatils émis par les épicéas stressés, le scolyte fore une galerie sous l’écorce où les larves vont se nourrir et se développer jusqu’à l’essaimage. L’arbre déjà affaibli peine à se défendre et dépérit rapidement. Présent habituellement en faible effectif dans l’environnement, ce petit insecte plutôt discret a bénéficié ces dernières années d’un ensemble de conditions lui permettant de passer en phase épidémique. Multiplication des sécheresses et des tempêtes, uniformisation de la structure forestière et maintien d’un niveau de population très haut pour le scolyte de l’épicéa générant un effet boule de neige sur la colonisation des peuplements.

Lire aussi L’état de la forêt wallonne reste inquiétant

La quantité de bois scolytés atteint des sommets jamais égalés. En 2019, on évoquait déjà le chiffre colossal de 1.000.000 de m³. Le bois scolyté est déprécié et fait exploser les volumes disponibles sur le marché entraînant la baisse des prix. Pour le propriétaire forestier, la déconvenue est totale car ce sont souvent plusieurs dizaines d’années d’investissement qui sont mises par terre. Face à cette situation, les autorités ont déployé un arsenal réglementaire essentiellement tourné vers le contrôle, en réalité bien illusoire, de la population de scolyte. L’association Forêt & Naturalité qui milite pour le développement de forêts plus naturelles décrie cette gestion de crise car elle ne permet pas de pointer les causes réelles de la situation observée aujourd’hui.