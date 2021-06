Euro 2020: les Diables rouges ont le plus de chances de remporter le tournoi, selon la société de données sportives Gracenote

La Belgique possède 14 % de chance de victoire finale, devançant de peu l’Angleterre (14 % également), a annoncé Gracenote mercredi. Viennent ensuite la France (12%) et l’Espagne (10%). L’Italie (9%) et le Portugal (8%), tenant du titre, complètent le top-6.

La finale la plus probable, avec 2,9 pour-cent de chance, est un duel entre la Belgique et l’Angleterre. Les autres finales possibles sont Angleterre-Italie (2,8%), Danemark-Belgique (2,8%), France-Belgique (2,7%) et Angleterre-France (2,6%). Gracenote pointe également Espagne-Belgique (2,6%) et Italie-Belgique (2,2%) parmi les finales possibles.