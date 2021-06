Leander Dendoncker chauffe les Diables rouges avant l’Euro 2020: «C'est le moment de gagner quelque chose»

Yannick Carrasco a d’abord parlé de sa saison avec l’Atlético Madrid, au terme de laquelle il a remporté le championnat d’Espagne. Selon lui, ce parcours avec les Colchoneros l’a rendu encore plus fort pour aborder de la meilleure des manières l’Euro avec les Diables rouges. « Je suis devenu très fort physiquement, car j'ai joué un match tous les trois jours. Je me suis entraîné tous les jours, avec des séances supplémentaires. Je me sens très bien, c'est mon meilleur moment. »

L’ailier a ensuite répondu à question comparant ses deux entraîneurs : Diego Simeone et Roberto Martinez. « Simeone et Martinez sont deux grands coachs. Ils ont tous les deux une grande relation avec les joueurs, ils parlent beaucoup avec. Mais l'approche et la tactique sont différentes. Martinez est plus offensif. »