Cyclisme: 4 championnats nationaux à Binche en attendant le Tour de France

Depuis le retour de la course cycliste à Binche en 2010, avec le Mémorial Frank Vandenbroucke en hommage au coureur défunt, et au fait qu’il était le dernier vainqueur de Binche-Tournai-Binche en 1996, la plus célèbre « cité du carnaval » ne cesse de faire offrande au cyclisme. La course d’un jour est devenue Binche-Chimay-Binche, la ville a accueilli le départ de la Flèche wallonne et elle en a profité pour nouer des contacts privilégiés avec Amaury Sport Organisation, la maison-mère du Tour de France qui offrit aux Binchois un départ d’étape inédit en 2019, pour une étape fantastique qui mènera Julian Alaphilippe à la conquête du maillot jaune à Epernay.