Un coopérateur de NewB: «La transparence, c’est essentiel. Quand je pose une question, on me répond»

Jean-François Gomez Garcia est coopérateur de la première heure et toujours convaincu par la nécessité d’une « vraie » banque coopérative et citoyenne en Belgique.

Il fait partie des pionniers. En 2013, quand une toute jeune coopérative bruxelloise fait appel au grand public belge pour amorcer un lointain projet, qui promet « plus de transparence, plus de local, plus de durabilité dans le monde bancaire », Jean-François Garcia Gomez achète sans hésiter une part à 20 euros pour chaque membre de sa famille. « J’avais vécu difficilement la transformation de ma banque, la CGER. En 2008, ça a été la prise de conscience : je ne comprenais rien à la finance. Je suis passé chez Crelan, mais bien que ce soit une coopérative, je ne suis pas convaincu qu’ils soient si différents », explique ce kinésithérapeute wallon de 63 ans.