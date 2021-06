Stanislav Cherchesov, le sélectionneur russe: «Comment contrer Lukaku? Tout le monde y réfléchit mais peu ont la bonne réponse»

Stanislav Cherchesov (57 ans) n’est pas le plus connu de la lignée des grands gardiens (Yachine, Dasaev, Ovtchinnikov, Malafeev, Akinfeev) qui ont défendu les filets de la sélection d’Union soviétique, devenue un moment la Communauté des Etats indépendants (CEI) avant de s’établir dans sa dénomination définitive – et d’ailleurs originale : la Russie. Mais à y regarder de plus près, l’ancien keeper du Spartak et du Lokomotiv Moscou peut tout de même se targuer d’une certaine expérience en tournoi. Comme joueur, il a en effet pris part à deux phases finale de l’Euro (1992, 1996) et de la Coupe du monde (1994, 2002) avant de vivre « son » Mondial à domicile, avec un poids énorme sur ses larges épaules de sélectionneur.