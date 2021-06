Covid et droits de propriété intellectuelle: l'OMC fait un léger pas en avant

Après des mois de divisions, les membres de l'OMC ont fait un premier pas en avant mercredi en vue d'un accord permettant d'alléger les droits de propriété intellectuelle des vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid.

Cette question fait rage à l'Organisation mondiale du commerce depuis plusieurs mois, mais les discussions étaient bloquées car les décisions sont prises à l'unanimité.

Lors d'une nouvelle réunion mercredi, les pays ont finalement accepté de se lancer dans un processus d'élaboration d'un accord au regard de l'"urgence de la discussion", a-t-on appris de source proche du dossier.

Les positions restent malgré tout éloignées, et un premier rapport sur l'avancée des discussions est attendu pour le 21-22 juillet.

Depuis octobre, l'OMC est confrontée à des appels lancés par l'Inde et l'Afrique du Sud en faveur de la suppression temporaire des protections de la propriété intellectuelle, et ce "jusqu'à ce qu'une vaccination largement répandue soit en place à l'échelle mondiale et que la majorité de la population mondiale soit immunisée".

En mai, l'Afrique du Sud et l'Inde, soutenus par une soixantaine de pays, ont révisé leur proposition et demandent désormais que les dérogations durent "au moins trois ans".