«Les lions de Sicile»: l’extension du domaine des Florio

Des épices, de la soie, du quinquina, du soufre, de la dentelle, du thon et du sable : l’énumération non exhaustive des produits proposés par la maison de commerce Florio, à Palerme, est aussi la table des matières du roman avec lequel Stefania Auci commence la saga familiale, Les lions de Sicile. Après le succès italien du livre en 2019, un deuxième volume vient de paraître : L’inverno dei leoni. Les lecteurs francophones du premier en guetteront la traduction, emportés par le souffle avec lequel l’autrice anime ici, pendant 70 ans et plus de 500 pages, événements publics et privés.