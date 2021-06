Paolo Rumiz, Olivia Ruiz... Les poches des Livres du Soir

Frieda

Annabel Abs

Sous-titré La véritable histoire de Lady Chatterley, ce roman biographique, d’une qualité littéraire impeccable, nous plonge dans la vie de Frieda von Richtofen, mère de trois enfants, qui va devenir la maîtresse, l’épouse, la muse de D.H. Lawrence et l’inspiratrice de L’amant de Lady Chatterley. C’est à la fois romantique, libérateur, débridé et doublement dramatique, puisque le roman cerne très bien la souffrance de la mère adultère (privée de tous droits vis-à-vis de ses propres enfants) et la relation toxique qui lie une femme qui a tout donné à un homme absorbé par son œuvre.