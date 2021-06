La crise du covid a gonflé les recettes de la grande distribution de 6,9%

C’est historique : les magasins d’alimentation ont généré 30,8 milliards d’euros l’an dernier, selon la Gondola Academy. En cause : la fermeture de l’horeca, le télétravail et la cuisine à la maison.

On le savait sans disposer d’ordre de grandeurs ultra-précis : la crise sanitaire a profité à la grande distribution car les consommateurs, assignés à résidence et contraints au télétravail, ont acheté massivement leur nourriture dans les supermarchés et se sont mis à cuisiner à la maison, tandis que les snacks et les restos étaient fermés. Cet effet de report se traduit dans les chiffres 2020 du secteur, compilés minutieusement par la Gondola Academy, sur base des déclarations des entreprises concernés et de sources officielles comme la Banque nationale. Ainsi, l’an dernier, l’ensemble de la grande distribution alimentaire belge au sens large (y compris des enseignes comptant de l’alimentaire pour une part seulement dans leur assortiment, comme Hema ou Action) a généré un chiffre d’affaires record de 30,8 milliards d’euros, soit une progression de 6,9 % par rapport à 2019.