Procès Arco - L'avocat d'ArcoClaim parle d'un "génocide financier"

Le dossier Arco et ses quelque 800.000 coopérateurs, lésés financièrement par la chute de l'ancien bras financier du mouvement ouvrier chrétien en 2011, s'apparente à un "génocide financier", a plaidé mercredi l'avocat Geert Lenssens au premier jour du procès devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Celui qui représente le collectif ArcoClaim a appelé à la conclusion d'un accord amiable, à l'instar de qui a été fait dans le dossier Fortis.

Pour Geert Lenssens, le dossier Arco est un "génocide financier" qui dure depuis plusieurs années, mêlé de "tromperie systémique" et de "propagande". "On a ciblé, comme des prédateurs, le carnet d'épargne des gens", selon l'avocat. Il estime que le délai de prescription n'a commencé qu'en mars 2018 lorsque le Conseil d'Etat a définitivement enterré le projet de garantie d'Etat en faveur des coopérateurs. "Tant qu'une garantie était promise, il y avait de l'espoir et donc encore aucun préjudice."