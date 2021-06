Roland-Garros: Rafael Nadal élimine Diego Schwartzman et file en demi-finales

Rafael Nadal (ATP 3) a remporté mercredi après-midi son quart de finale l’opposant à Diego Schwartzman (ATP 10). L’Espagnol s’est fait des frayeurs jusqu’au dénouement du troisième set, moment qu’il a choisi pour se sublimer et surpasser son adversaire pour l’emporter 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 en 2 heures et 45 minutes. Il rejoint les demi-finales et attend de pied ferme le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), qui doit encore se défaire de Matteo Berrettini (ATP 9) mercredi soir.

Après avoir tenu tête pendant les cinq premiers jeux, l’Argentin de 28 ans était le premier à se faire breaker à 3-2. Malgré un débreak sur le jeu d’après, Schwartzman commençait à accumuler les erreurs et concédait finalement un nouveau break à 4-3. Le numéro trois mondial saisissait l’occasion et prenait le premier set 6-3.