Verplaetse, reviens?

Manque de courage politique, manque de vision : ça dézingue sec au nord du pays quand on évoque l’accord conclu entre syndicats et patronat et applaudi par le gouvernement De Croo. C’était mieux avant, à la Verplaetse ?

J’attends des politiques qu’ils soient visionnaires. Qu’ils montrent du courage politique. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit. Pour éviter une crise politique, on est prêt à distribuer l’argent qui n’est pas là. Ma génération – les gens qui ont 20, 30 et 40 ans –, devra travailler dur pour cela, sans s’en trouver mieux. Tous ceux qui sont impliqués dans cet accord sont remerciés de ne pas penser à nous. » Celui qui signe ces mots rageurs, c’est Stijn Baert l’économiste du travail de l’UGent, dans une carte blanche intitulée « Merci de taxer encore plus ma génération », parue mercredi dans De Tijd et précédée d’un passage à la sulfateuse, à De Afspraak sur la VRT.