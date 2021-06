Du plomb dans l’eau d’une école à Schaerbeek

A l’école 8 Frédéric De Jongh de Schaerbeek, l’alimentation des robinets est coupée depuis lundi. Jour où la commune a reçu une lettre de Vivaqua signalant « une teneur un peu trop élevée en fer et en plomb dans l’eau de ville », explique l’échevin de l’Enseignement, Michel De Herde (Défi).

Début mai, le service d’eau des Bruxellois a effectué un test dans cette école fondamentale qui compte 540 élèves répartis en dix classes maternelles et seize classes primaires. « Il s’agit d’un contrôle de routine destiné à vérifier la qualité de l’eau que nous distribuons sur le territoire de la Région », et non la qualité de l’eau fournie à l’intérieur du bâtiment, explique Saar Vandersplaetsen, porte-parole de Vivaqua. « Nous avons un calendrier d’échantillons imposés par Bruxelles Environnement, que nous réalisons dans différents lieux, comme cette école, qui est un bâtiment public. »