Remco Evenepoel brille au Tour de Belgique: «Je veux renforcer ma place de leader»

Après la première étape mercredi, connaît-on déjà le nom du futur vainqueur du 90e Baloise Belgium Tour ? Les chances sont grandes pour que Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) se succède à lui-même, pour autant qu’il soit épargné par les blessures. Il sera le favori jeudi pour le contre-la-montre individuel ainsi que pour l’étape de samedi à Hamoir. Les étapes de vendredi et dimanche ne devraient bouleverser le classement, tant elles semblent destinées aux sprinteurs.

« C’était très difficile pour rentrer sur le circuit. J’ai dû lâcher pendant un moment parce que quelqu’un avait touché mon dérailleur arrière. Ça m’a obligé à accélérer pour rejoindre le peloton avant d’arriver au Berg Ten Houte. À partir de là, ça s’est agité. Il y avait du mouvement devant avec Caleb Ewan, Victor Campenaerts et Yves Lampaert et je les ai suivis. La météo était en ma faveur et il n’y avait pas beaucoup de zones où l’on pouvait récupérer. C’était encore mieux », a déclaré Remco Evenepoel.