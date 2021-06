Malgré la pandémie, le cinéma belge s’en sort bien

Une dizaine de films soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles sélectionnés au Festival de Cannes ! Cinq longs-métrages majoritaires, cinq minoritaires, dans une diversité de genres, avec une parité réalisateur/réalisatrice, et une présence dans toutes les sections cannoises. Côté films majoritaires belges, il y a Les intranquilles, de Joachim Lafosse en compétition, Un monde, de Laura Wandel et Mon légionnaire, de Rachel Lang à la Quinzaine des réalisateurs, Rien à foutre, de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre à La Semaine de la critique et Yaya, de Simon Coulibaly, à l’ACID. Des films qui ont été aidés d’une manière ou d’une autre par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA). Comme quoi ça ne fonctionne pas si mal pourrait dire en clin d’oeil sa directrice Jeanne Brunfaut soulignant « ce fait assez rare pour un si petit pays.