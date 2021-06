Yannick Carrasco: «Les choses sérieuses commencent maintenant»

En pleine forme depuis de nombreux mois et replacé à son poste préférentiel par Martinez en l’absence d’Eden Hazard, Yannick Carrasco sera l’un des atouts de la Belgique. Le Colchonero sent aussi qu’il est dans un bon moment de sa carrière.

Il sort de sa saison en club la plus aboutie de sa carrière sur le sol européen. Tant collectivement qu’individuellement. Avec l’Atlético Madrid, il a déjoué les pronostics en décrochant le titre de champion d’Espagne devant les deux ogres que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Individuellement, l’Ixellois a réalisé une saison pleine. Virevoltant comme jamais sur son côté gauche, il a largement contribué au 11e sacre de l’histoire des Colchoneros en Liga. Avec 6 buts et 10 assists en 30 rencontres, il s’est montré décisif un peu plus d’une fois tous les deux matches. De quoi débarquer en pleine confiance dans le groupe des Diables rouges où il avait connu ses premières minutes en mars 2015 contre Chypre.