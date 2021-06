Roland-Garros: Nadal, une 14e demi-finale où il ne perd jamais…

Rafael Nadal a remporté mercredi après-midi son quart de finale l’opposant à Diego Schwartzman. L’Espagnol s’est fait des frayeurs jusqu’au dénouement du troisième set, moment qu’il a choisi pour se sublimer et surpasser son adversaire.

Un deuxième Roland-Garros a débuté ce mercredi avec, enfin, le retour d’un public digne de ce nom, la jauge passant de 1.000 à 5.000 fans sur les grands courts, et le couvre-feu de 21h à 23h pour, enfin, donner un sens à la night-session, même si c’était la dernière de la quinzaine.

Deuxième Roland-Garros, mais toujours la même rengaine, oserait-on dire, avec un Rafael Nadal plus que jamais maître de son royaume puisqu’il s’est qualifié pour sa 14e demi-finale à la Porte d’Auteuil en 17 participations ! Et quand il est en demi-finale à Paris, « Rafa » ne perd jamais ! Tirez-en les conclusions que vous voulez pour ce vendredi et ce dimanche…