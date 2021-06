Anderlecht: Fausto Vera, la priorité pour remplacer Sambi Lokonga

Convaincus qu’Albert Sambi Lokonga les quittera cet été, les patrons du RSCA s’activent pour tenter de dénicher au plus vite son remplaçant.

La piste nº1 mène en Argentine et plus particulièrement du côté d’Argentinos Juniors, où le milieu de terrain polyvalent Fausto Vera (21 ans, 1m80) a séduit la cellule scouting d’Anderlecht depuis belle lurette. Si, au parc Astrid, personne ne souhaite évoquer ce dossier, des sources argentines confirment que les négociations ont déjà commencé entre toutes les parties. Certains assurent même qu’elles seraient déjà fort avancées.

Au printemps 2020, Bruges qui semblait en pole position pour acquérir ce très prometteur milieu défensif né à Hurlingham, dans la province de Buenos Aires, le 26 mars 2000. « J’ai reçu des offres de Bruges, mais aussi de la MLS et d’autres clubs », expliquait-il, il y a un an, à TyC Sports. « C’est le rêve de tout joueur de faire le bond vers l’Europe, de jouer un jour pour le Real Madrid ou le Barça, les deux plus grands clubs du monde. »