Didier Reynders au «Soir»: «Le Parlement doit trancher dans le vif la question de l’indépendance de l’APD»

Le Commissaire européen à la Justice ne veut plus que, en matière de vie privée, les contrôleurs soient aussi les contrôlés. La Belgique a deux mois pour se conformer au RGPD.

«Si on ne prend pas de remèdes, l’étape suivante, c’est l’exécution forcée avec des astreintes.» - EPA/EFE.

Entretien

L’Autorité de protection des données était dans le radar de la Commission européenne, à la suite de deux plaintes, dont une dénonçant le manque d’indépendance de cette institution. En cause : la présence en son sein de membres à la fois « juges et parties ». Parmi eux : l’omnipotent Frank Robben. Peu convaincu par la réponse du gouvernement, le commissaire en charge de la Justice, Didier Reynders, a donc enclenché le plan B : une procédure d’infraction assortie d’une mise en demeure. Pour mettre clairement le Parlement face à ses responsabilités. « Il faut couper le cordon entre le contrôleur et le contrôlé ».