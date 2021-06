Euro de hockey: une demi-finale 1.000 fois méritée pour les Red Panthers

Les calculs étaient simples pour la Belgique au moment du coup d’envoi de cette dernière rencontre de poule. Pour se qualifier pour les demi-finales, elles pouvaient se contenter d’un partage mais si elles voulaient s’emparer de la 1e place du groupe et éviter les Pays-Bas, elles devaient inscrire 3 buts mais également 2 de plus que leurs adversaires du jour. Comme lors des 2 premiers matches, les Panthères prenaient l’initiative et obtenait une belle possibilité dès la 4e minute avec un beau tir, un peu trop croisé, d’Ambre Ballenghien. Les échanges étaient assez équilibrés même ce sont bien les Belges qui prenaient le contrôle du jeu. Malheureusement, elles ne parvenaient pas à matérialiser leurs bonnes intentions en véritables opportunités de but. De son côté, la 5e nation mondiale n’obtenait pas une seule possibilité digne de ce nom durant les 30 premières minutes. La Belgique défendait parfaitement mais elle ne parvenait pas à concrétiser sa domination territoriale au marquoir.