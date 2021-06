Biden en Europe: l’Amérique à la reconquête de l’Ouest

Cent quarante jours après s’être installé à la Maison-Blanche, Joe Biden effectue sa première escapade présidentielle en dehors du territoire des Etats-Unis. Destination privilégiée : l’Europe. Un long périple, étalé sur une semaine, dans trois pays, rythmé par une enfilade de sommets. Pour conclure à Genève par une partie de bras de fer, yeux dans les yeux, avec le maître du Kremlin, Vladimir Poutine.

Les deux hommes devraient préciser leurs « lignes rouges », les conséquences de leur franchissement et, du point de vue américain, jauger si une relation plus stable est… possible. Ce sera « la cerise sur le gâteau », note Pierre Vimont, ex-secrétaire général du bras diplomatique de l’UE, désormais expert senior auprès du groupe de réflexion Carnegie Europe.