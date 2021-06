Ce mercredi, un nouvel investissement du duo Coucke-Maerten a été inauguré, un an plus tard que prévu, pour cause de covid. L’objectif : que le touriste ou le visiteur ait de quoi s’occuper toute l’année.

C’est le fil conducteur et l’obsession touristico-économique de Marc Coucke et de Bart Maerten, les deux gestionnaires du groupe La Petite Merveille à Durbuy : être présent dans la plus petite ville du monde toute l’année, et pas seulement à la belle saison comme c’était le cas jusqu’à l’arrivée du premier nommé il y a cinq ans.