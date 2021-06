Un Picasso exposé… dans un supermarché

Sorti des collections d’un des plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, « L’Atelier » de Pablo Picasso intrigue mercredi les clients d’un supermarché.

Un tableau de Picasso « au milieu des citrouilles, des pastèques et des bières » dans un supermarché au Sud de Paris : l’Essonne accueille des oeuvres du musée national d’Art moderne avant l’ouverture en 2025 d’un « Centre Pompidou francilien ».

Sorti des collections d’un des plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, « L’Atelier » de Pablo Picasso intrigue mercredi les clients de ce supermarché de l’Essonne venus faire leurs courses, qui se demandent tous « si c’est un vrai ». Assez discrets, des pompiers, policiers et agents de sécurité de l’hypermarché veillent au grain.