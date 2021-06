Parlement, réveille-toi (bis)

Une précaution indispensable avant de commencer à lire ce texte. Le sujet traité ici, d’apparence complexe, vous concerne absolument. En fait, il ne concerne même que vous, et vous comme jamais. Il touche à votre vie privée – que vous soyez un homme, une femme ou un enfant –, dans le but d’éviter qu’elle soit influencée, manipulée, exposée, travestie, trahie par non seulement des institutions, des entreprises ou des autorités, incompétentes ou malveillantes, mais aussi par des algorithmes.