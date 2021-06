Des spectateurs récalcitrants à Roland-Garros, le match Djokovic-Berettini perturbé

Le public a été invité à quitter le court Philippe-Chatrier à 22h30, alors que Novak Djokovic menait deux sets à un dans son quart de finale de Roland-Garros contre Matteo Berrettini, afin de respecter le couvre feu instauré à partir de 23h00, a constaté l’AFP sur place.

La première annonce n’a pas provoqué de départs massifs dans les tribunes. Une seconde annonce à 22h45 -« Le couvre feu entrant en vigueur à 23h00, mesdames et messieurs veuillez prendre vos dispositions »- a été accueillie par des « on va rester ! on va rester ! » s’élevant de plus en plus fort des tribunes où restaient encore des milliers de personnes.

« On a payé ! On a payé ! », ont-il encore scandé plus tard. Mais au changement de côté suivant, à 22h55, le jeu a été interrompu et les joueurs ont brièvement quitté le court pour que le public évacue complètement.