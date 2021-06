Roland-Garros: quatre «inconnues» pour un titre

On est chaque fois prévenu et pourtant, on se fait chaque fois avoir : cela fait presque dix ans que le circuit féminin nous réserve des surprises au plus haut niveau et il n’y avait pas de raison pour que ça change lors de ce Roland-Garros ! En début de quinzaine, on avait pourtant nos certitudes : Ash Barty, Naomi Osaka, Garbine Muguruza, Aryna Sabalenka ou Elina Svitolina. Aucune de ces cadors n’est allée en deuxième semaine ! Ensuite, on s’est réfugié derrière Iga Swiatek, tenante du titre. Mais la Polonaise de 20 ans a craqué, ce mercredi, sous le poids de la pression et sous sa cote d’énorme favorite.