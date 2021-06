D’un point de vue occidental, Lale Gül est une jeune femme tout à fait normale. Du point de vue des musulmans les plus stricts, en revanche, elle est une véritable honte. Après la publication d’un livre qui lui a valu de recevoir pas mal de menaces, elle vit aujourd’hui cachée dans un endroit tenu secret.

Lale Gül a déjà reçu plus de 70 menaces de mort. Parce qu’elle a écrit un livre sur sa vie de jeune femme de 23 ans. La police a jusqu’à présent pu identifier et arrêter deux des individus qui ont souhaité sa mort sur Instagram et d’autres médias sociaux. Ils appartiennent au mouvement Sharia4Belgium.