Coronavirus - Axa France va verser 300 millions d'euros à 15.000 restaurateurs (2)

"On veut accompagner nos clients restaurateurs dans cette réouverture, il est important de mettre derrière nous cette difficulté, le flou judiciaire qu'on a vécu dans le dossier des restaurateurs. Cette solution n'est pas une indemnisation, c'est une transaction", a précisé sur Europe 1 Thomas Buberl, directeur général du groupe Axa, confirmant une information du Parisien.

"On offre une transaction à beaucoup de monde qui n'ont rien demandé, même les gens qui ont perdu (en justice) ont maintenant le droit à cette transaction", a ajouté l'assureur.

Plusieurs centaines de restaurateurs clients d'Axa ont attaqué ces derniers mois l'assureur en justice avec des décisions certes contrastées, mais souvent perdantes pour le groupe jusqu'à présent. Pour l'heure, la compagnie a recensé quelque 1.500 procédures judiciaires.

"Je regrette tout ce qui s'est passé, parce que on était divisé avec les restaurateurs par un malentendu. On a vu que les cours d'appel ont jugé dans plusieurs directions. On veut mettre ça derrière nous", a souligné M. Buberl.