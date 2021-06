La construction en bois doit encore apprendre à se faire connaître

La construction bois grignote des parts de marché en Belgique. Mais elle souffre encore trop d’une méconnaissance de ses avantages et inconvénients de la part du public. Et attention à la hausse des prix à l’échelle mondiale.

La construction et le bois font bon ménage depuis des lustres. Ce qui a changé depuis une grosse dizaine d’années, c’est l’emploi du bois de manière massive dans les nouvelles constructions, et même les rénovations. La construction à ossature bois a boosté un secteur qui a été fortement aidé par l’écologie. De plus en plus de maisons construites dans ce matériau, noble s’il en est, apparaissent çà et là dans le paysage belge. Dans la campagne mais aussi en ville, puisqu’aujourd’hui, on construit en bois également d’autres types d’infrastructures comme des immeubles à appartements, des logements sociaux, des écoles…