Immobilier: le groupe ERA part à la conquête du Sud

Apparu dans le paysage immobilier belge en 1995, le réseau d’agences ERA (fondé en 1972 aux Etats-Unis) n’hésite plus à afficher clairement ses ambitions d’expansion. Celles-ci ont pris pour cible Bruxelles et la Wallonie, et cela peut se comprendre puisque sur les 106 agences dispersées sur tout le territoire national, seulement 8 le sont dans la partie francophone du pays. D’ici septembre, le réseau en possédera toutefois 17. Des agences ont rejoint l’enseigne, ou le feront dans les prochaines semaines, à Waterloo, Liège, Seraing, Bouge, Namur, Saint-Ghislain, Quiévrain, La Louvière et Molenbeek-Saint-Jean.