Implantée dans un cadre vert sur les hauteurs de Namur, cette villa à ossature bois est à la fois contemporaine et très chaleureuse. Elle bénéficie d’une situation privilégiée et recherchée, ainsi que d’excellentes performances énergétiques, de finitions de grande qualité et de nombreux équipements. Son intérieur composé de quatre chambres pourra combler les besoins d’une famille, mais aussi d’une activité professionnelle puisque la villa héberge un bureau et un grand garage déjà aménagé.

