Un projet d’éco-hameau mûrement pensé

Le «Temps d’M» sera un lieu qui privilégie les liens et non les biens. Plusieurs familles se sont unies pour ce projet. © Arkipel.

Il était une fois deux frères et leurs compagnes, tous trentenaires, qui rêvaient d’un autre lieu de vie pour eux et leurs enfants. Loin des quartiers aux maisons à quatre façades, aux voitures alignées en devanture, aux jardins individuels soigneusement clôturés… Voici quatre ou cinq ans, une idée se met donc à trotter dans les têtes d’Emilie, d’Olivier, d’Eléonore et de François. Pourquoi ne pas monter un projet d’habitat partagé, qui soit « convivial et écoresponsable », qui donne la priorité aux « liens » et non aux « biens » ?