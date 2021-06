Le cinéma de Jaco

Parmi les personnalités qui l’ont inspiré, le cinéaste cite Andreï Tarkovski et la chanteuse Joni Mitchell.

On lui parle d’œuvres qui ont été fondatrices, ou inspirantes ? Jaco Van Dormael cite, d’emblée, Joyce Carol Oates, « mon écrivain préféré. Je l’ai découverte quand j’avais autour de vingt ans. Je continue à la lire encore aujourd’hui… et elle écrit plus vite que je ne lis. » Un titre de livre ? Corps

Une chanson ? « Joni Mitchell, et par exemple “ A Case of You” , sur le magnifique album Blue (1971).

Un film ? « Tout Tarkovski… et en particulier Le Miroir. » Jaco Van Dormael, ce sont quatre longs-métrages.