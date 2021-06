Les photos de l'exposition Banksy à Bruxelles

Les thématiques récurrentes de son travail sont mises en lumière dans les différentes salles. Il est notamment question de militarisation, de consumérisme et d’autres vices attachés à la société moderne.

L’exposition « Banksy, genius or vandal ? » s’ouvre ce jeudi au public au 5 de la Grand-Place de Bruxelles. Plus de 80 œuvres authentifiées issues de collections privées du monde entier y seront présentées, ce qui constitue l’exposition la plus fournie sur l’artiste jamais réalisée. Elle restera accessible tout du moins jusqu’à la mi-septembre.

L’artiste street art, et/ou ceux qui démultiplient son œuvre derrière son nom, n’a pas donné d’autorisation pour cette exposition développée par la société Exhibition Hub, connue notamment pour l’exposition immersive « Van Gogh – The immersive Experience ». Il continue à garder l’anonymat.