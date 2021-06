Coronavirus: 58,8% des Wallons de plus de 18 ans ont reçu une première dose

Plus de 70 % des Wallons de plus de 18 ans ont reçu une 1ère dose de vaccin ou ont pris RDV.

« Le genre de tweet qui s’écrit avec émotion… Ladies and gentlemen, 70,5 % des Wallons de plus de 18 ans ont été vaccinés (en première dose, ndlr) ou ont pris rendez-vous », permettant à la Région de franchir un nouveau cap important, a tweeté jeudi matin la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Selon les chiffres de Sciensano arrêtés au 9 juin, 58,8 % des Wallons de plus de 18 ans ont reçu une première dose, et 29,2 % d’entre eux sont entièrement vaccinés. Un pourcentage similaire à celui de la Flandre alors que Bruxelles reste à la traîne avec 42,8 % de Bruxellois ayant reçu une première injection et 24,6 % totalement protégés.

Au 9 juin, 45,8 % de l’ensemble de la population belge, moins de 18 ans compris, a bénéficié d’une première dose de vaccin et 23,2 % des deux doses.