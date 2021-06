De fils en aiguilles

Il a un très joli nom, ce prix. Plus drôle, plus chic, plus pétillant qu’un Grammy, un Oscar ou un Soulier d’or, c’est le Fil Fou. Le Fil Fou a été créé en 2013 par Delphine et Françoise Dupont, fille et femme d’un monsieur qui fut pendant une trentaine d’années à la tête de la Manufacture belge de Fils Fantaisie à Ellezelles, une petite entreprise familiale et artisanale fondée par son propre père, Lucien.

Bourdon, chenille, viscose, résille, bouclette, ruban, lacet, lurex… Jean-Louis Dupont créait avec passion des fils destinés à la haute couture, au prêt-à-porter, à l’ameublement, au tricot et à la passementerie. Son entreprise était florissante et fournissait un grand nombre de marques et de créateurs de mode, jusqu’à ce que les années 1990 et les premières vagues de délocalisation mettent les producteurs de textile sur la paille. L’usine ferme ses portes en 1998.