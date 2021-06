Accord interprofessionnel 2021-2022 - L'accord social offre de la sérénité et ouvre la voie à des accords sectoriels (FEB)

Le projet d'accord social "de relance" que viennent de conclure les partenaires sociaux au sein du Groupe des 10 offre de la sérénité et de la stabilité et ouvre la voie à la conclusion de bons accords dans les secteurs et les entreprises, a souligné jeudi l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans.

Après l'échec des négociations entre employeurs et syndicats sur l'adoption d'une norme salariale pour 2021 et 2022, les représentants des travailleurs jugeant nettement insuffisante la hausse de 0,4% (en plus de l'indexation) sur la table, les partenaires sociaux ont été priés par le gouvernement de négocier sur quatre dossiers: le salaire minium, l'harmonisation des pensions complémentaires, les fins de carrière et un volet lié à la flexibilité. Après d'âpres négociations, et une négociation finale marathon de 15 heures, patronat et syndicats sont finalement parvenus à un projet d'accord dans la nuit de lundi à mardi.