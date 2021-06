Ces jeunes qui préparent le Liban de demain, parfois au prix de sacrifices personnels

La crise économique et politique a conduit à la remise en cause du cartel confessionnel qui gouverne le Liban depuis la fin de la guerre civile en 1990. Une nouvelle génération rejette ce système politique usé jusqu’à la corde et s’active pour redresser le pays.

reportage

Le 1er juin 2021, un groupe de sept jeunes gens se présentèrent au vieux bâtiment ottoman abritant le ministère de l’Intérieur, dans le quartier commerçant de Hamra, à Beyrouth-Ouest. Ces quatre garçons et ces trois filles avaient demandé à un avocat et à une équipe de télévision de les accompagner. Ils allaient accomplir une formalité importante mais rare au sein de la jeunesse libanaise : déposer les statuts et enregistrer un nouveau parti politique, au titre de la loi ottomane de 1909, copiée sur la loi française de 1901 sur les associations, et bien sûr maintenue par le mandat français (1920-1943).