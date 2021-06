Euro 2020: les Belges voient les Diables en phase finale, à coup sûr

Les Diables rouges partent en compétition avec le soutien sans faille de tout le pays. Pour notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos-Het Laatste Nieuws, nous avons demandé à notre échantillon représentatif jusqu’où les Diables rouges allaient évoluer dans la compétition. Commençons par le bas du classement : il ne se trouve que 3 % des répondants pour estimer que l’équipe nationale ne franchira pas les poules de la compétition. Eliminés en huitième ? N’y pensez pas ! Ici aussi, 3 % des sondés entrevoient ce funeste destin. Il reste 64 % des répondants pour être convaincu que les Diables rouges iront en quart de finale ou au-delà. C’est la demi-finale qui remporte le plus de suffrages (24 %), devant la finale (15 %) et le quart de finale (13 %). Quant à voir les Belges rentrer à Bruxelles avec la coupe, c’est acquis pour 12 % des sondés. C’est à Bruxelles qu’on les retrouve en plus grand nombre (20 %), devant la Wallonie (15 %) et la Flandre (10 %).