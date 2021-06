Après Romelu Lukaku et Yannick Carrasco, Pablo Andres a donné rendez-vous non pas un, mais deux joueurs ce jeudi. Ce sont en effet Eden et Thorgan Hazard qui se sont présentés face à l’humoriste belge.

Au menu de cette rencontre décalée : célébration de but, petite blague sur l’infirmerie et la façon dont il faut marquer au cours de cet Euro.