Eden Hazard titulaire face à la Russie pour débuter l’Euro? «Je ne suis pas encore à 100%, on verra avec le staff médical» (vidéo)

L’Euro des Diables rouges commence dans deux jours face à la Russie, avec un départ pour Saint-Pétersbourg programmé ce vendredi matin. À l’approche de cette échéance, Eden Hazard était l’invité du JT de 13h de la RTBF pour donner les dernières nouvelles de l’équipe, mais surtout de lui-même.

« On est impatient de commencer la compétition », a déclaré le capitaine des Diables rouges. « On a fait deux bonnes semaines de préparation. C’est le moment de bien commencer les choses. Dans deux jours on a le premier match. On va commencer à entrer dans la compétition, on va avoir envie de jouer et de gagner les matchs. La préparation commence à se terminer et j’espère que tout le monde sera prêt pour le premier match. »